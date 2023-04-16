Yağış nedeniyle TIR devrildi
Kayseri- Malatya karayolunda sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirdiği kazada TIR yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
- 16.04.2023 10:01
- Güncelleme: 16.04.2023 10:01
- 54
Kaza, Kayseri-Malatya karayolunda meydana geldi. TIR sürücüsü yağış nedeniyle direksiyon hakimeyetini kaybetti. Kazada TIR yol kenarına derildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan TIR sürücüsüne müdahale edilirken polis yolda güvenlik önleminin alınmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN