Yağış nedeniyle TIR devrildi

Kaza, Kayseri-Malatya karayolunda meydana geldi. TIR sürücüsü yağış nedeniyle direksiyon hakimeyetini kaybetti. Kazada TIR yol kenarına derildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan TIR sürücüsüne müdahale edilirken polis yolda güvenlik önleminin alınmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.