Yağışlar barajları doldurdu, çiftçileri üzdü

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, yağışlardan dolayı barajların kapasitesini arttığını ama pas hastalığının baş gösterdiğini söyledi.

Kayseri’de Özellikle mayıs ayı içerisinde etkili olan sağanak yağışlar, barajların kapasitesini artırdı. Güneşin çıkmaması ve aşırı yağıştan dolayı özellikle ekmeklik buğdaylarda ise pas hastalığı baş gösterdi. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, yağışların geçen seneye göre çok olduğunu söyleyerek, çiftçilere pas hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Güneş, “Geçen sene bahar mevsimine göre bu sene daha fazla yağış aldık. Her şeyin fazlası da fazla oluyor. Aşırı yağışların olmasından dolayı özellikle ekmeklik buğdaylarda da bir sıkıntı başladı. Bu da yağışın çok olduğundan kaynaklanıyor. Güneş olmadığı zaman ‘pas’ dediğimiz ekinde mantar hastalığı meydana geldi. Özellikle Kocasinan ilçesine bağlık Himmetdede, Kaş, Bayramhacı, Düver, Kalkancık ve Karakimse Mahallelerinde aşırı derece pas hastalığı meydana geldi. Bizde sürekli arazideyiz. Çiftçilerimizi uyarıyoruz ve onlarda ilaçlamaya başladı. İnşallah ilaçlama sonucunda bir sıkıntı yaşamayız. Bu hastalık ekinlerde aşırı derecede verim düşüklüğüne neden oluyor. Bu kimsenin elinde değil. Yağış çok olduğu zamanda sıkıntı, az olduğu zamanda sıkıntı. Çiftçilik zor bir meslek. Çiftçilerimizin ürünlerinde pas hastalığı varsa ‘bir şey olmaz’ demesinler ve mutlaka ilaçlama yapsınlar. İlaçlama yapılırsa ürün kurtarılır. İlaçlama yapılmazsa aşırı derecede verim kaybı yaşarız” ifadelerini kullandı.

Güneş, “Geçen yıla göre barajlarımızın doluluk oranları fena değil. Göletler ve barajlar doldu. Yemliha Barajı geçen sene bu zaman yüzde 27 civarındaydı, şuanda yüzde 30’lar civarında. Çok iyi değil ama sulamaya da elektrik üretimine de yeter. Sarımsaklı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 80 civarında. Burası da Zamantı Irmağı’ndan besleniyor. Barajlarımızda genel olarak bir sıkıntı yok. Daha da iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’de bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde:

"Şeyhli: Yüzde 88, Gümüşören: Yüzde 62, Bahçelik: Yüzde 88, Ağcaşar: Yüzde 49, Kovalı: Yüzde 88, Yamula: Yüzde 30, Sarıoğlan: Yüzde 22, Akköy: Yüzde 29, Sarımsaklı: Yüzde 76, Tekir: Yüzde 45, İ. Sel Kapanı: Yüzde 21, Kayapınar: Yüzde 32, Çerkezsöğütlü: Yüzde 15, Çörekdere: Yüzde 74, Hazerşah: Yüzde 13