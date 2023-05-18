Yağışlarla birlikte bozkırda umutlar yeşerdi

Sivas’ta kurak geçen kış mevsiminin ardından, Nisan ayından sonra başlayan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tarımsal verimin olmazsa olmazlarından biri de mevsim yağışları. Sivas’ta güz ekimleri sonrası 2022 sonbaharının kurak geçmesinin ardından ilkbahar yağışları artış gösterdi. Özellikle Şubat ayından sonra geçmiş yıllara oranla yağışlarda büyük artış oldu. Söz konusu yağışlar miktarca fazla olunca bitkilere de maksimum fayda sağladı. Bu gerçekleşmeler ışığında özellikle hububat rekoltesinin de yüksek olması bekleniyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Ulaş ilçesini ziyaret etti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinin tarım arazisinde incelemelerde bulunan Vali Şimşek, burada yaptığı açıklamada il genelinde son aylarda gerçekleşen yağışların yüzleri güldürdüğünü söyledi.

“8 milyon dekarda tarım yapılıyor”

Sivas’ın Türkiye’nin en önemli tarım potansiyeline sahip illerden birisi olduğunu belirten Vali Şimşek, "İlimiz ekonomisi daha çok tarıma dayalı bir il. Ülkemiz ekonomisine de, ülkemiz tarımsal milli hasılasına da ciddi katkı yapan bir il durumundayız. Gerçekten ilimiz önemli bir tarım potansiyelini barındırıyor. Yaklaşık 8 milyon dekarlık alanda tarım yapılıyor ve bunun yarısında 4 milyon dekarında da hububat ekimi gerçekleştiriliyor. Şu anda da bu hububat tarım arazisinde incelemelerde bulunuyoruz. Son aylarda gelen yağışlarla birlikte çiftçilerimizin yüzü gülmüş ve barajlarımızdaki doluluk oranı da yüzde 80’leri buldu. İnşallah bu yağışlarla birlikte önemli bir rekolte bekliyoruz bu hasat döneminde. İnşallah çiftçilerimizin bu hasat döneminde yüzleri gülecek. Daha bereketli bir yıl olacak onlar için. Çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum şimdiden" ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz Şimşek’e ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ eşlik etti.