Yağma suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda yağma suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde yağma suçundan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M. (34) isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

