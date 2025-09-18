Yağma suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yağma suçundan 10 yıl 41 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda hakkında "Yağma" suçundan 10 yıl 41 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. (21) cezaevi firarisi şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.