  • Yağma suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Yağma' suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.D. (30) saklandığı adreste yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar neticesinde; Hakkında "Yağma" suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.D. (30) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

