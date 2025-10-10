  • Haberler
Yağma suçundan 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde 'Yağma' suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; "Yağma" suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. Ç. (38) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

