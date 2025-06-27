Yağma suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, haklarında 'Yağma' suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T.(38) ve 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B.(30) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Haklarında "Yağma" suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T.(38) ve 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B.(30) saklandıkları adreslerde ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.