Yağma suçuyla yargılanan şahıslar hakkında karar çıktı

Kayseri'de haklarında 'yağma' suçundan dava açılan Y.Ç. ve M.T.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Y.Ç. ve M.T., hakkında H.T. ve B.T.’ya karşı yağma suçundan dava açıldı. Olay nedeniyle açılan davanın karar duruşmasına müştekiler katılırken tutuksuz sanıklar katılmadı. Bir tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti ‘yağma’ unsurlarının oluşmadığını belirterek sanık Y.Ç. ye ‘hakaret’ suçundan 7 bin 500 ve ‘basit yaralama’ suçundan 7 bin lira olmak üzere 14 bin 500 lira para cezası verdi. Sanık M.T.’nin ise ‘hakaret’ suçundan 7 bin 500 lira para cezasına karar verildi.

Haber Merkezi

