Yağma suçuyla yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri’de iddiaya göre M.A. isimli şahıs, S.B.A.’nin telefonlarını almak istedi. Bu nedenle aracına bindi. M.A. daha sonra cep telefonlarını alarak araçtan indi. S.B.A., polisi arayarak M.A.’nin telefonlarını yağma yaptığını belirtti. M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili açılan davanın duruşmasında konuşan müşteki S.B.A., “Beni bırakmadı, elini kapıdan çekmedi. Işıklarda yavaşladım. Telefonların fotoğrafını çekti. Ben tam kendisinden istedim. Telefonları iç cebine koydu. Kapıyı açıp kaçmaya çalışırken yakasından tuttum. Ayağını dışarı atmıştı, ben de gaza bastım. Ayağının biri dışarıda kalmıştı, geri içeri attı. Ben onu içeri çekmek için durdum. Tamamen çıkmaya çalıştı. Emniyet kemerine takıldı. Bir tarafından da gömleğinin yakasından tuttum. Çok sert davrandı ve gömleği yırtıldı. Ben onun yakasını tutarken dirseği ile itti. Kendi kaçtı, telefon arabada düştü. İndi, sonra tekrar bana doğru koştu. Benzin istasyonuna gidip polisi aradım. Telefonları polis ekipleri tarafından aldım” diye belirtti. Müşteki sanık M.A. ise, “Kuytu yerlerden götürmedim. Anlattığı gibi olmadı. Asıl o beni darp etti. Telefonu kendi verdi” dedi. Mahkeme savcısı, M.A.’nin ‘gece vakti yağma suçundan’ cezalandırılmasını istedi. Davanın karar duruşmasına müşteki katılmadı. Müşteki sanık M.A. ise suçlamayı ve savcı mütalaasını kabul etmedi. Mahkeme heyeti, M.A.’ya 5 yıl hapis cezası vererek tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.