Yağma suçuyla yeniden yargılaması yapılan şahsa 1 yıl 3 ay hapis

Kayseri’de M.A. hakkında Ç.K.’ya karşı ‘yağma’ suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Sanığın yeniden yapılan yargılaması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık M.A., avukatı ve katılanlar C.K. ile M.K. hazır bulundu. Diğer katılan C.K., “Benim param iade edildi. Şikayetçi değilim” dedi. M.K. ise , “Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Şikayetçi değilim” diye belirtti. Sanık M.A. da, “Önceki savunmamı tekrar ederim. 50 TL almıştım iade ettim. O zaman ne aldıysam vermiştim” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.