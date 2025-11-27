Yağma suçuyla yeniden yargılaması yapılan şahsa 1 yıl 3 ay hapis

  • Haberler
Kayseri'de hakkında 'yağma' suçuyla dava açılan ve yeniden yargılaması yapılan M.A. 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kayseri’de M.A. hakkında Ç.K.’ya karşı ‘yağma’ suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Sanığın yeniden yapılan yargılaması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık M.A., avukatı ve katılanlar C.K. ile M.K. hazır bulundu.  Diğer katılan C.K., “Benim param iade edildi. Şikayetçi değilim” dedi. M.K. ise , “Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Şikayetçi değilim” diye belirtti. Sanık M.A. da, “Önceki savunmamı tekrar ederim. 50 TL almıştım iade ettim. O zaman ne aldıysam vermiştim” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Haber Merkezi

