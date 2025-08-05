Yağma ve hakaretten suçlanan sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de iddiaya göre seyyar olarak çorap satan Y.D. ile arkadaşı S.P.’nin mağdurların gözlüğünü yağmaladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle haklarında dava açıldı. Sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurlar E.S. ile H.M.Ç. daha sonra şikayetten vazgeçti. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.D. ile sanık avukatları, mağdurların avukatı katılırken diğer tutuklu sanık E.S. ve mağdurlar katılmadı.

Mahkemede konuşan sanıklardan Y.D., “Anneme işitme cihazı almalıydık. Bunun için 50 Bin TL kadar para gerekiyordu. Bu nedenle seyyar olarak çorap satıyordum. Mağdur çorap ihtiyacının olmadığını söyleyerek 20 TL verdi. Kafasında güneş gözlüğü vardı, ‘ne kadar güzelmiş?’ dedim. O da verdi, ben de aldım. Diğer sanıkla eve gitmek için tramvay durağına gittiğimizde polis geldi” dedi. Mahkeme heyeti sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.