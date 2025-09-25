  • Haberler
  • Asayiş
  • Yağma ve hırsızlıktan yargılanan şahsın cezası belli oldu

Yağma ve hırsızlıktan yargılanan şahsın cezası belli oldu

Kayseri'de hakkında 'yağma' ve 'hırsızlık' suçundan dava açılan İ.B. 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yağma ve hırsızlıktan yargılanan şahsın cezası belli oldu

Kayseri’de İ.B. hakkında K.S.’ye yönelik ‘yağma’ ve ‘hırsızlık’ suçlamasıyla dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık katılırken müşteki K.S. katılmadı. Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise son sözünün sorulması üzerine, “Diyeceğim bir şey yok” dedi. Mahkeme heyeti sanık İ.B.’ye ‘yağma’ suçundan 8 yıl 4 ay, ‘hırsızlık’ suçundan ise 2 yıl 1 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk haleinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İstanbul Milletvekili Bayhan'dan Bakan Işıkhan'a 'Yataş Sorgusu'
İstanbul Milletvekili Bayhan'dan Bakan Işıkhan'a ‘Yataş Sorgusu’
Kayseri'de 520 Milyon TL'lik Yeni Hizmet Araçları Tanıtıldı
Kayseri'de 520 Milyon TL'lik Yeni Hizmet Araçları Tanıtıldı
Kayseri'de Avrupa Spor Haftası 'Aktif Ol' sloganıyla devam ediyor
Kayseri'de Avrupa Spor Haftası 'Aktif Ol' sloganıyla devam ediyor
Şehrin kalbinde tarih: Hatuniye Medresesi
Şehrin kalbinde tarih: Hatuniye Medresesi
Başkan Tekiner, '25 Eylül Dünya Eczacılar Günü Türkiye için küresel bir fırsat'
Başkan Tekiner, “25 Eylül Dünya Eczacılar Günü Türkiye için küresel bir fırsat”
Eski Başkan Hüsamettin Çetinbulut son yolculuğuna uğurlandı
Eski Başkan Hüsamettin Çetinbulut son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!