Yağma ve hırsızlıktan yargılanan şahsın cezası belli oldu

Kayseri’de İ.B. hakkında K.S.’ye yönelik ‘yağma’ ve ‘hırsızlık’ suçlamasıyla dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık katılırken müşteki K.S. katılmadı. Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise son sözünün sorulması üzerine, “Diyeceğim bir şey yok” dedi. Mahkeme heyeti sanık İ.B.’ye ‘yağma’ suçundan 8 yıl 4 ay, ‘hırsızlık’ suçundan ise 2 yıl 1 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk haleinin devamına karar verdi.