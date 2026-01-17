  • Haberler
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşine karşı 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından hakkında dava açılan K.B. isimli şahsın cezasıbelli oldu.

Kayseri’de iddiaya göre o zamanki eşi M.B.’ye karşı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlediği gerekçesiyle K.B. Yağma ve hürriyeti tahdit suçundan yargılana şahsın cezası belli oldu dava açıldı. Davanın karar duruşmasına müşteki M.B. katılmazken sanık M.B. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanık duruşmada, “Dönecektim, araçtan indi. Bağırdı, çağırdı çocuklar şahit. Yemin ederim hiçbir suçum yok” dedi. Avukatı ise, “Darp raporu yok. Tehdit unsuru oluşmamıştır.   Mahkeme heyeti sanık K.B.’ye yağma suçundan beraat kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek cezayı erteledi.

