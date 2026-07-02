Yağmur Ç.'nin öldüğü olay nedeniyle sevgilisi F.D.'nin yargılanmasına devam edildi

Olay, 19 Ocak’ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Yağmur Ç. ile sevgilisi sözleşmeli er F.D. bir araya geldi. Bu sırada Yağmur Ç., F.D.’nin ruhsatsız silahıyla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağmur Ç. hayatını kaybederken F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir önceki duruşmada sanık F.D. için savcı ‘Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ yönünden mütalaa vermişti. Olayla ilgili açılan davanın bugünki duruşmasına tutuklu sanık F.D., Yağmur Ç.’nin annesi T.Y.B. taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyon üyesi avukatlar katıldı.

Bugünkü duruşmada Yağmur Ç.’nin annesi T.Y.B., “Şikayetim devam ediyor” diye belirtti. Avukatı ise, “Olay canlandırmada sol eliyle tuttuğunu söylüyor. Yağmur, tek eliyle mont içindeki silahın tetiğini çekebilecek kuvvette değil. Olaydan önce Yağmur araçtan inip sanık 10 saniye sonra inmiştir. Daha sonra 13 saniye içinde olay yaşandı. Sanık olaydan 5 dakika sonra aramıştır. Telefonda 112’ye olay intihar dememiş, silahlı yaralama demiştir. Yağmur’un elinde barut izine rastlanmamıştır. Sanık olayı intihar olarak göstermeye çalışmıştır” dedi. Daha sonra söz alan tutuklu sanık F.D. ise “Silah söylendiği gibi 2 kilo değil en fazla 800-900 gramdır. Namlu emniyeti yoktu, tetik emniyeti vardı. Olaydan sonraki 5 dakikalık zamanda ne yaptığım bir tanık tarafından kayıt altına alınmış, her şey ortada. Kamp yaptığım için aracımda sürekli kesici alet vardı. Yapmak istesem defalarca yapardım. Bana yüzük vermeye geldiği söyleniyor ama ortada yüzük yok. Olayı anlattım. Ben de üzgünüm sözlümü kaybettim” dedi. Avukatı ise, “Tespitlerde tek kurşun var ama çekirdek tespit edilememiştir. Müvekkilimin silahın kabzası ile namlusunu birlikte tutması. Mümkün değil. Müvekkilim namluyu tutmaya çalışırken elinden yaralanmıştır” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.