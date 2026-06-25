Yağmur Ç.'nin öldüğü olay nedeniyle sevgilisinin yargılanmasına devam edildi

Olay, 19 Ocak’ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Yağmur Ç. ile sevgilisi sözleşmeli er F.D. bir araya geldi. Bu sırada Yağmur Ç., F.D.’nin ruhsatsız silahıyla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağmur Ç. hayatını kaybederken F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir önceki duruşmada sanık F.D. için savcı ‘Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ yönünden mütalaa vermişti. Olayla ilgili açılan davanın bugünki duruşmasına tutuklu sanık F.D., Yağmur Ç.’nin annesi T.Y.B. taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyon üyesi avukatlar katıldı. Bugün ki duruşmada söz alan tutuklu sanık F.D., “Ben suçsuz yere 17 aydır ceza evindeyim. Annesinin beyanı alınarak böyle bir iddianame hazırlanmış. Silah kullanmayı bilmediği yönündeki ifadeleri çelişkili. Olay günü de silah sesi evden duyulabilecek derecede yakındı. Ailesinin bu olayı bildiğini düşünüyorum. Çünkü ilk gelir gelmez silahla ilgilendiler. Ben asla karşı tarafı tehdit etmedim” dedi. Yağmur Ç.’nin annesi T.Y.B. ise, “ Ben o çocuklar Annesiz, babasız olarak çocuk büyüttüm. Kayıtlarda ambulansı yalvar yakar aradığım mevcut. Sanığın olayla ilgili ifadeleri hep çelişkili. Kızımın arka tekerin orada olduğunu söylüyor, kızım çok daha arkadaydı. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.