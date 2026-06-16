Yağmur Ç.'nin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sevgilisi için istenen ceza belli oldu

Olay, 19 Ocak’ta saat 03.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5265 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Yağmur Ç. ile sevgilisi sözleşmeli er F.D. bir araya geldi. Bu sırada Yağmur Ç., F.D.’nin ruhsatsız silahıyla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağmur Ç. hayatını kaybederken F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili açılan davanın bugünki duruşmasına tutuklu sanık F.D., Yağmur Ç.’nin annesi T.Y.B. taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyon üyesi avukatlar katıldı.

Duruşma savcısı sanığın ‘Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sonrası Yağmur Ç.nin yakınları ile sanık F.D. arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.