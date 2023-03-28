Yağmur trafiği olumsuz etkiledi

 Kayseri'de mesai saatlerinin bitimine doğru başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, araç trafiğini olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yükselen su nedeniyle yolda kaldı. 

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  • 28.03.2023 21:26
  • Güncelleme: 28.03.2023 21:26
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Yağmur trafiği olumsuz etkiledi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün bugün Kayseri için yaptığı yağmur tahminin ardından Kayseri’de akşama doğru sağanak yağış etkili oldu. Yağmur araç trafiği başta olmak üzere sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nda yağmur suları birikti. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Arızalanarak yolda kalan araçlar oldu. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi dağ yolunda da yağışa bağlı aksamalar olduğu öğrenildi. 

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri il genelinde yağış aralıklarla devam edecek. Yarın (Çarşamba) yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

1ha

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