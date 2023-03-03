Yağmurlu bir hafta sonu bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 4 – 5 Mart 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Kayseri ve ilçelerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Kent merkezinde bugün (Cuma) ve yarın (Cumartesi) aralıklı hafif yağmur beklenirken, Pazar günü ise hafif sağanak yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar da önümüzdeki günlerde yağışa bağlı olarak 1-2 derece düşecek. Kayseri merkezde bugün sıcaklık en yüksek 19 en düşük ise 3 derece olacak. Yarın sıcaklığın en yüksek 18 en düşük 1 derece, Pazar günü ise sıcaklığın en yüksek 17, en düşük 3 derece olması bekleniyor.

Kayseri’nin ilçelerinde ise hava durumu ve sıcaklık tahmini, kent merkezi değerlerine yakın olması tahmin ediliyor.