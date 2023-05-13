Yağmurun altında saatlerce TOGG'u beklediler

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Anadolu Kırmızısı SUV modeli, Sivas'ın Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

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  • 13.05.2023 13:20
  • Güncelleme: 13.05.2023 13:20
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Yağmurun altında saatlerce TOGG'u beklediler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un Anadolu Kırmızısı SUV modeli, Sivas’ın Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Gemerek ilçesine getirilen yerli ve milli otomobil Togg’u vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden saatlerce bekledi. İlçe meydanına getirilen Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun ilgi gösterilen otomobille fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

“Yağan yağmura rağmen onu görmeye geldik”

Togg’u görmeye gelen Menderes Ayhan, yağan yağmura aldırış etmeden Togg’u görmeye geldiğinden bahsederek, “Yağmurlu günde yerli ve milli gururumuz Togg Gemerek ilçemize gelmiştir. Yağan yağmura rağmen onu görmeye geldik. Bu arabayı yapandan, emeği geçenden ve buraya getirenden Allah razı olsun. Yerli ve milli arabamız Togg vatana millete hayırlı olsun” dedi.

“Yağmur bereketiyle beraber geldi arabamız”

Yağmur altında Togg’u görmek için bekleyen Hüdaverdi Altun, Togg’un yağmur bereketiyle geldiğini belirterek, “Togg arabamız Gemerek ilçesine geldi. Gereçten kusursuz araba yapılmış. Yağmur bereketiyle beraber geldi arabamız. Herkese, bütün gençlere inşallah zamanla nasip olur. Herkes güle güle yerli ve milli arabamız Togg’a biner” diye konuştu.

Öte yandan yerli ve milli otomobil Togg Şarkışla ilçesinde de vatandaşlarla buluştu. Ak parti 5’inci sıra milletvekili Adayı Serdar Öksüm kullandığı Togg Şarkışla ilçesini baştan aşağı gezerek hükümet konağı önünde halka sergilendi. Meydanda düzenlenen tanıtım buluşmasında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Togg’un yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün Türkiye’nin 100 yıllık hayali Toog’la Şarkışla’dayız ve önümüzde bir seçim var. Ben her zaman devletinin milletinin yanında olmuş Şarkışlalı hemşehrilerimize bugüne kadarki desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Togg’un ülkenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Öksüm ise “Her bir parçası ‘Made in Türkiye’. Sevgili gençler, tamamen bir bilgisayar. Araç demiyorum, inceleyin, her bir parçasını inceleyin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, Togg’u inceleyerek fotoğraf çektirdi.

İHA

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