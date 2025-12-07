Yahyalı Ağcaşar Barajı Bölgesinde Yeşillendirme Çalışmaları

Yahyalı Ağcaşar Barajı yanındaki mesire alanında yapılan fidan dikim faaliyetine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen fidan dikim programında, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde ağaçlandırma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Ağaçlandırma sahamızdayız. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza, Genel Sekreter Yardımcımıza, Park Bahçeler Daire Başkanımıza, ekibine ve ekibimize gönülden teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Yaklaşık bin 200 fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti;

“Ağaçlandırma bir gün değil, 365 gün olmalı hem sevgisi hem de dikimle ilgili çabalar, gayretler. Burası Yahyalı’mızın en güzel mesire alanlarından bir yer. Ağcaşar barajımıza nazır bir yer. Ağaçlandırma çalışması yakışacak. Ben bir kez daha emek ve gayretlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Fidan dikim programında soğuk havaya rağmen büyük bir gayret ile görev alan belediye personeli ise büyükşehir belediyesinin, sadece Yahyalı değil hemen her ilçede bu tür yeşillendirme çalışmalarını son hızla devam ettirdiğini dile getirdi. Dikim faaliyetlerine katılan vatandaşlar da herkesi fidan dikmeye ve yeşillendirme faaliyetlerine destek olmaya davet ederek, "Fidan dikmek için geldik. Doğamızı yeşillendirmek için, çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlayabilmek için geldik. Hepinizi fidan dikmeye davet ediyoruz. Daha yeşil, daha sağlıklı hayat için yeşilliğe ihtiyacımız var. Yeşil bir vatan için fidan dikmeye devam. Bir fidan yeşilliktir oksijendir" ifadelerini kullandılar.



