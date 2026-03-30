Yahyalı Ailem Derneği Açıldı: Aile Birliği ve Dayanışma İçin Yeni Bir Adım

Boşanma Sürecindeki Çiftlere Destek

Yahyalı Ailem Derneği, boşanma sürecindeki çiftlere destek olmayı amaçlayarak, Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Adliyesi ile iş birliği yapacak. Psikologlar, avukatlar ve alanında deneyimli isimlerle birlikte yürütülecek çalışmalar sayesinde, ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirilecek ve sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar atılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Esat Öztürk, derneğin ilçenin geleceği için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Aile yapısının güçlendirilmesinin toplumsal istikrar açısından kritik olduğunu belirten Öztürk, evlilik oranlarının azalması ve boşanma oranlarının artması konusuna dikkat çekti. 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte böyle bir projenin hayata geçirilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

İş Birliği ve Proje Destekleri

Başkan Öztürk, Kaymakamlık, belediye, adliye, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla birlikte boşanmaların önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunulan 2 milyon TL değerindeki projenin onaylanması durumunda, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanacağını da sözlerine ekledi. Yahyalı’da yılda yaklaşık 300 nikâh kıyılırken, 45 boşanma vakası yaşandığını belirten Öztürk, aile kurumunun korunması için herkesin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Dernek Başkanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Dernek Başkanı **Sadık Sarıkaya**, aile yapısındaki zayıflamanın birçok sosyal problemin temelinde yattığını ifade etti. "Aile güçlü olursa toplum güçlü olur" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Sarıkaya, Temmuz ayından bu yana 24 aileyle birebir ilgilendiklerini ve bu görüşmeler sonucunda 13 çiftin evliliklerini sürdürme kararı aldığını açıkladı. Bu sonuç, derneğin önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini gösteriyor.

Gelecek Hedefleri

Sarıkaya, yeni evlenecek çiftler için “evlilik okulları” düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi. Dernek bünyesinde gönüllü olarak görev yapan psikologlar, avukatlar, aile danışmanları ve eğitimcilerle birlikte çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve dernek binasının gezilmesinin ardından sona erdi. Yahyalı Ailem Derneği, aile birliğini korumak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için önemli bir adım atmış oldu.