Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: 'Hadise bizi derinden üzdü'

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin döküp ateşe verdi. Olayda eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve belediye personelleri yaralanırken Belediye Başkanı Esat Öztürk yaptığı açıklamada; "Yahyalı gibi manevi iklimi güzel olan bir ilçede bugünkü hadise bizi gerçekten derinden üzdü. Kendi, ailesi, yanıyor, belediye personellerimiz yaralanıyor, polis memurumuzun kolu kırılıyor. Böyle bir şeyi Yahyalı olarak da hak etmedik, belediye olarak da hak etmedik" dedi.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı Belediyesi önüne ailesiyle gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.D. (43) bir süre burada bağırmaya başladı. Eşi K.D. (35) ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi. Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. M.D. ile eşi K.D.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

"Yahyalı olarak hak etmedik, hadise bizi derinden üzdü"

Öte yandan olayın ardından açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek; "Yahyalı gibi manevi iklimi güzel olan bir ilçede bugünkü hadise bizi gerçekten derinden üzdü. Psikolojik sıkıntısı olan bir vatandaşımızın kendisini yakma teşebbüsünü üzülerek ifade etmek istiyorum. Olayın belediye ile uzaktan yakından alakası yok. Çünkü şahsın biraz psikolojik sıkıntılarının olduğu emniyet ve jandarma kayıtlarında var. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı aile; bugün giden belediye personellerimizi adeta rehin alıp, tehdit etmiş. Arkadaşlarımız durumu anlayarak sorun çıkmaması için belediyeye geliyorlar. Şahıs onunla yetinmiyor, almış olduğu benzinle buraya geliyor. Kamera kayıtlarımızda mevcut; aracıyla geliyor, çocuklarıyla beraber içerisinden iniyor, önce belediyemizi taşlıyor. Daha sonra çocuklarıyla birlikte belediyenin önüne gelerek üzerine benzin döküp tehdit etmeye başlıyor. Biz hemen emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Ekipler geldi, şahsı ikna yoluyla eyleminden vazgeçirmek için uğraştıklarını bizzat gördüm. Polisimiz şahsın elinden benzini ve çakmağı almak isterken benzin bir anda tutuşuyor. Kendi, ailesi, yanıyor, belediye personellerimiz yaralanıyor, polis memurumuzun kolu kırılıyor. Böyle bir şeyi Yahyalı olarak da hak etmedik, belediye olarak da hak etmedik" ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk ayrıca kamuoyunda yanlış bilgilerin de dolaştığını sözlerine ekleyerek; "Kamuoyuna yanlış bilgi aktarıyorlar, bilgi kirliliği var. Bir takım siyasi partilerin ’geçim sıkıntısından dolayı kendini yaktı’ gibi bir takım açıklama yapıyor. Vatandaşımızın kendine, eşine ve çocuğuna sıkıntısı vermesi bizi derinden üzdü" dedi.