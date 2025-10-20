Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ten Veysi Şahin'e 'Saat Kulesi' Teşekkürü

  • Haberler
Yahyalı İlçe merkezine kendi şahsi imkanları ile Midyat taşından saat kulesi yaptırarak hibe eden Midyat Belediye Başkanı Sayın Veysi Şahin'e, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ten gönülden teşekkür geldi.

Başkan Öztürk, yaptığı açıklamada, "Midyat Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'e, ilçemize kazandırdığı bu değerli eser için yürekten teşekkür ediyorum. Akpartili belediyelerimizle dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Yahyalı'nın estetik görünümünü artıracak olan saat kulesi, Midyat taşının zarafetiyle ilçeye yeni bir kimlik kazandıracak. Öztürk, bu tür iş birliklerinin devam edeceğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin dayanışma içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

 

Haber Merkezi

