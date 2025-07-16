Yahyalı Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir İş Makinesi Daha Ekledi

Konuşmasında bu gelişmeyi hemşehrileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Öztürk, “Yahyalı Belediyesi olarak bir güzelliğe daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda araç ve iş makinesi filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Bugün, 16 tonluk yeni bir ekskavatörü ilçemize kazandırdık. Boyut olarak küçük ama oldukça işlevsel ve hamarat bir iş makinesidir. İlçemizin coğrafi yapısı gereği bu araçlara büyük ihtiyaç duyuyoruz. Hizmet kalitemizi artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Yeterli araç ve iş makinesi filosuna sahip bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Öztürk, önümüzdeki günlerde kazıcı-yükleyici (loader) türünde bir iş makinesini daha ilçeye kazandıracaklarını da müjdeledi.