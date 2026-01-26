Yahyalı Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor

Yeni araçların hizmete alınması dolayısıyla Yahyalı’da düzenlenen törene; Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılarak araçlar resmen hizmete alındı.

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk, ilçeye kazandırılan yeni hizmet araçlarının özellikle kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde, zorlu arazi şartlarında hizmet üretebilmek güçlü bir araç filosu gerektiriyor. Belediyemizin öz kaynaklarıyla aldığımız 4x4 arazi tipi araçlar ve Bakanlığımızın hibe desteğiyle kazandırılan kazıcı yükleyici ile sahadaki gücümüzü artırmış olduk. Bu araçlar; altyapı, yol, çevre düzenlemesi, karla mücadele ve acil müdahale çalışmalarında aktif olarak kullanılacaktır,” dedi.

Başkan Öztürk konuşmasında ayrıca, bu araçların ilçemize kazandırılmasında verdikleri destek ve katkılardan dolayı Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy’a teşekkür ederek, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki güçlü iş birliğinin Yahyalı’ya değer katan hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediyesi’nin hizmet odaklı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ilçeye kazandırılan yeni araçların hayırlı olmasını diledi. Özsoy konuşmasında, “Yahyalı Belediyemiz, imkanlarını en verimli şekilde kullanarak hem kendi öz kaynaklarıyla hem de Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize önemli hizmetler kazandırmaya devam ediyor.

Bugün hizmete alınan bu araçlar, Yahyalı’nın özellikle kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmalara büyük katkı sağlayacaktır. Bu süreçte gayretli çalışmaları, takipçiliği ve ilçemize olan hassasiyeti dolayısıyla Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk’e ve emeği geçen tüm belediye ekibine teşekkür ediyorum. Bizler de Ankara’da Yahyalı’mız için her zaman destek olmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.