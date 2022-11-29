Yahyalı Belediyesi eski meclis üyesi Durmuş Klavuz vefat etti
Yahyalı Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Durmuş Klavuz, 66 yaşında hayatını kaybetti.
- 29.11.2022 11:41
- Güncelleme: 29.11.2022 11:41
Yahyalı Belediyesi önceki dönem meclis üyesi emekli komiser Durmuş Klavuz, Kayseri Şehir Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Doktorların çabası Kılavuz’u hayatta tutmaya yetmedi. Kılavuz bu sabah hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Durmuş Kılavuz, yarı (Çarşamba) Yahyalı ilçesinde düzenlenecek cenaze merasimi sonrası toprağa verilecek.
1ha
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