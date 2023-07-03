Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde Yahyalı Belediyesi’nde bayramlaşma programı yapıldı.

Belediye Hizmet binası bahçesinde düzenlenen programda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tüm personelinin Kurban Bayramını tebrik etti. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve birimlerde görev yapan personellerin katıldığı bayramlaşma programında çalışanlarının tek tek elini sıkan Başkan Öztürk, “ Biz, birlikte Yahyalı için çalışan kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın.” dedi.

Bayramlaşma da personellerine hitap eden Başkan Öztürk; “Belediye olarak, Rabbimin yarattığı insan vücuduna benziyoruz. Her organın vücutta bir görevi var. Bizimde başkanın, başkan yardımcılarının, birim müdürlerimin ve personellerin ayrı ayrı görevleri var. Ama kullukta hepimiz eşitiz. Yerel seçimlere yaklaşıyoruz. 2024 yılı Mart ayında seçim olacak. Seçimlere hazır olmamız lazım. Onun için şu 4-5 aylık süreçte gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu noktada tüm personellerimden ayrı ayrı özveri bekliyorum. Sizden ricam görev bilinciyle, kulluk biliciyle çalışmalarımıza devam edelim. Belediye çalışmalarında ufak bir aksama bize kadar ulaşıyor. Aynı vücudumuzda olduğu gibi. Yaklaşık 9.5 yıldır bu ilçeye hizmet ediyorum. Eğer biz başarılı bir belediye olduysak bu sizin sayesindedir. Kerameti kendimden asla bilmedim. Bize destek veren halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bu ilçeye manevi özellikler ve güzellikler vermiş. Bu Kadir Şinas insanlar için biz dur durak bilmeden çalışacağız. “ diye konuştu.