Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı.

PAYLAŞ
  • 03.07.2023 12:23
  • Güncelleme: 03.07.2023 13:08
  • 44
Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde Yahyalı Belediyesi’nde bayramlaşma programı yapıldı.

Belediye Hizmet binası bahçesinde düzenlenen programda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tüm personelinin Kurban Bayramını tebrik etti. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve birimlerde görev yapan personellerin katıldığı bayramlaşma programında çalışanlarının tek tek elini sıkan Başkan Öztürk, “ Biz, birlikte Yahyalı için çalışan kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın.” dedi.

Bayramlaşma da personellerine hitap eden Başkan Öztürk; “Belediye olarak, Rabbimin yarattığı insan vücuduna benziyoruz. Her organın vücutta bir görevi var. Bizimde başkanın, başkan yardımcılarının, birim müdürlerimin ve personellerin ayrı ayrı görevleri var. Ama kullukta hepimiz eşitiz. Yerel seçimlere yaklaşıyoruz. 2024 yılı Mart ayında seçim olacak. Seçimlere hazır olmamız lazım. Onun için şu 4-5 aylık süreçte gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu noktada tüm personellerimden ayrı ayrı özveri bekliyorum. Sizden ricam görev bilinciyle, kulluk biliciyle çalışmalarımıza devam edelim. Belediye çalışmalarında ufak bir aksama bize kadar ulaşıyor. Aynı vücudumuzda olduğu gibi. Yaklaşık 9.5 yıldır bu ilçeye hizmet ediyorum. Eğer biz başarılı bir belediye olduysak bu sizin sayesindedir. Kerameti kendimden asla bilmedim. Bize destek veren halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bu ilçeye manevi özellikler ve güzellikler vermiş. Bu Kadir Şinas insanlar için biz dur durak bilmeden çalışacağız. “ diye konuştu.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Büyükkılıç, 'Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak'

Büyükkılıç, “Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak”

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

DAHA FAZLA
Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi