Yahyalı Belediyesi'nden Engelli Vatandaşa Destek: Akülü Araç Teslim Edildi

Teslimat törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve yazar Tahir Fatih Andı katıldı. Başkan Öztürk, törende yaptığı konuşmada, “Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve günlük yaşamlarını daha özgür hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk, teslim edilen akülü aracın, arızalı olduğu için yenisinin talep edildiğini ve Talas Belediyesi'nin bu isteğe olumlu yanıt verdiğini belirtti. “Sami Ongu kardeşimizin yeni aracını teslim ettik. Bu güzelliğe vesile olarak Sami kardeşimizin duasını almış olduk” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da yaptığı açıklamada, Yahyalı'daki iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla bir istişare toplantısına katıldıklarını ifade etti. Rektör Karamustafa, "Yahyalı'nın yüksek öğretim merkezi olması için gayretlerimiz devam ediyor. İkinci bölümümüz olan Elektrik Enerjisi Programı’nı da açtık" dedi.

Teslim edilen akülü aracın, engelli vatandaşın günlük yaşam aktivitelerini daha rahat sürdürebilmesine yardımcı olması hedefleniyor. Yahyalı Belediyesi, benzer destekleri artırarak sürdürmeyi planlıyor.