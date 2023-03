Yahyalı Belediyesi önündeki olayda yanan yaralıların tedavisi sürüyor

Olay, Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan M.D. Yahyalı Belediyesi önünde kendini ve eşi K.D.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle vatandaşlar son anda yanmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler nedeniyle şahısla birlikte, eşi, 1 polis ve 1 belediye personeli de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda yüzde 70 yanık bulunan K.D.'nin Kayseri Şehir Hastanesi'nde yanık bölümünde ağır yaralı olarak tedavisine devam ediliyor.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Derler ya ağzı olan konuşur, eyvallah ağzı olan konuşsun ama doğruyu konuşması lazım. Bu vesileyle kamuoyuna yanlış bilgi verip de günaha girmemeleri adına bir kez daha kameraların karşısında durumu izah etmek hasıl oldu. Şu anda Şehir Plancımız Ali Gürünlü ve Harita Mühendisi İmar Şehircilik Müdürümüz Ali Uyar personellerimizle beraberiz. Ekranda gözüktüğü gibi burası hazineye ait taşlı tescil harici taşlık alan dediğimiz bir yer. Tabii işgalli bir yer. Devletin malına sahip çıkma adına burayla ilgili imar çalışmamız devam ederken, Mesut Devrim olan bu arkadaşımız üzülerek ifade ediyorum, birazcık akli ve ruhi sıkıntıları olan, İstanbul'da ve Ankara'daki çalıştığı işyerlerinde de birçok sıkıntılar yaşayan bir arkadaşımız. Tabi yıllar önce burada kaçak inşaat yaptırıyor ve yola isabet eden yere de ahır yaptırıyor. İnsanların gelip geçeceği yol da bırakmıyor. Yolu kapatıyor, yola üstelikte ahır yaptırıyor ve biz sırf muhtarımızla ve belediyemizde sıkıntı yaşamayalım diye KASKİ'mize ait olan bir yerden yolunu verecektik. Madem kaçak olarak hem ev yapmış, yola da ahır yapmış dedik yani akli sıkıntısı olan bir insan da karşılık olmaz. Bu bize de yakışmaz diyerek mağdur etmeyelim dedik. Tabi bugün benim de haberim olmadı. Büyükşehrimizin iş makinesi burada başka bir yerde çalışırken bizim elemanlarla burada yola uğruyor. Kesinlikle bu evle ilgili alakası olmayan bir yerden geçerken zannediyorum tabii akli sıkıntısı olduğu için bana geliyorlar gibi birtakım vehimle orada belediye personelini rehin alıyor. Tabi çocukların canını zor kurtarıyorlar ve belediyemize geliyorlar. Arkadaş bana da haber vermiyorlar. Çünkü gittiklerinden de haberim yok. En sonunda makamda otururken pencereye bir tane taşın geldiğini duydum. Onunla irkilmiş oldum. Dolayısıyla tabi şahıs burada bağırıp çağırmaya başladı. Birazcık öfkesi geçsin, şovunu yapsın daha sonra sakinleşince biz kardeşimizi kucaklarız diyerek bekledik ama kameralardan da gördük ki şahıs elinde getirmiş olduğu bir bidon benzini hem kendi üzerine hem de eşinin ve çocuklarının üzerine dökerek daha hala tehdit etmeye başlıyor. Tabii ikna yoluyla elinden benzin ve çakmak almak için arkadaşlarımızın çabasını bizzat görmüş oldum. Ben belediye personelini tebrik ediyorum ola ki kendine herhangi bir sıkıntı verir diye buradaki ne kadar yangın tüpümüz varsa her bir personelimiz eline alıyor ve dışarı gidiyor. Burada itfaiye ekipleri, emniyet güçlerimiz geliyor. Dolayısıyla birazcık şahsı oyalayım derken yere yıkılıyor ve o esnada elindeki çakmağı üzerine dökmüş olduğu için benzen tutuşmuş oluyor. Yaralanan kahraman polis kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi kolu kırılıyor. Daha sonra belediye başkan yardımcımız da 3'üncü derece yanıkla gördüm. Bir diğer polis kardeşim üzeri tutuştu, o kendini zor kurtardı. Bir diğer personelimiz hakeza sırf söndürme adına canhıraş bir şekilde kendi hayatlarını tehlikeye atarak şahsı söndürmek için gayret ettiler ve başarılı da oldular. Şunu ifade etmeye çalışıyorum, Birtakım siyasi partiler bunlar geçim derdinden kendini yaktı gibi bir akla hayale sığmayan bir şeyler devşirmeye çalışmış. Bir defa ayıp diye düşünüyorum. Bir siyasi etik yakışmaz, gidip her tarafta şov yapmaya çalışan bir siyasi partiye bu yakışabilir. Ama bu Aziz Türk milletine kesinlikle yakışmayacak bir durum, akli sıkıntısı olan, psikolojik sıkıntısı olan bir insanın yapmış olduğu kendine vermiş olduğu bir sıkıntıdan ibaret. Dolayısıyla hiçbir yere çekmenin bir manası yok. Bugünlerde seçimlere az bir gün kala bunlar başka bir yere başka bir yerlere onlara buradan hiçbir şey çıkmaz. Bir kez daha söylüyorum bizim bu ilçede gerek kaymakamlığımız, gerek belediyemiz, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız var. Yahyalımızda hiçbir insan açıkta olamaz olmaması lazım. Biz iyilik seven bir ilçeyiz. Manevi iklimi olan bir ilçeyiz. Açlık buraya hiç gelmez diye düşünüyorum. İnsanlarımız hayırsever insanlarımız ve tamamen şahsın kendine vermiş olduğu bir sıkıntıdan dolayı kendine şifa diliyorum. Ailesinin çocuğuna şifalar diliyorum. Bu Yahyalı'nın manevi iklimine, özellikle Ramazan'da yakışmadı diye düşünüyorum. Bir kez daha Allah akıl sağlığı versin diye dua ediyorum"