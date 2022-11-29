Yahyalı Belediyesi sözleşmeli personellerinden teşekkür ziyareti

Yahyalı Belediyesi'nde görev yapan sözleşmeli personeller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı 'Sözleşmelilerin kadroya alınması' açıklamasından sonra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret ettiler.

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  • 29.11.2022 14:56
  • Güncelleme: 29.11.2022 15:54
Yahyalı Belediyesi sözleşmeli personellerinden teşekkür ziyareti
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Yahyalı Belediyesi’nde görev yapan sözleşmeli personeller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam yaptığı “Sözleşmelilerin kadroya alınması” açıklamasından sonra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Başkan Esat Öztürk nezdinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden sözleşmeli memurlar, Başkan Öztürk’e çiçek takdim ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Konu ile ilgi açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, “ Ülkemizdeki tüm sözleşmeli personellerin beklemiş olduğu müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından verdi. Ben sizler adına, ülkemizdeki tüm sözleşmeliler adına Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, 2023 yılı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanımızı tekrar ülkemizin ve dünyanın lideri olarak görmeyi Rabbim nasip eder. Yıllar önce Kocasinan Belediyesi’nde 8 yıl İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve 12 yıl Başkan Yardımcılığı yaptım. Bunun kıymetini iyi bilen bir belediye başkanıyım. Biz sözleşmeli personellerimizi okuduğu bölüme göre işe aldık. Biz şartları uyan personellerimizi şirkette çalıştırmadık, onlarla sözleşme imzaladık. Biz bu uygulamayı sözleşmeli personellere bir gün kadro geleceğinin bilinciyle yaptık. Bazı belediyelerimiz sözleşmeli personel almıyor. Şirket üzerinden çalıştırıyorlar. O arkadaşların şuan gönülleri buruk diye düşünüyorum. İnşallah onlarında belediye başkanlarına dua edecekleri günleri bekliyorum. Bu güzelliğin kıymetini bilen bir abiniz olarak, görevimiz süremiz bitince, arkamızdan dua edeceğinizden hiç şüphem yok. Bugün getirdiğiniz bu güzel çiçeği ben her birinize veriyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Belediyemizde 27 sözleşmeli personelimiz var. Hepsinin Cumhurbaşkanımıza dua ettiğini biliyorum” dedi.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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İHA

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