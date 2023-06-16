Yahyalı Belediyesi Yeni Araçlarını Törenle Tanıttı

Yahyalı Belediyesi araç filosuna 6.5 milyon TL bedelle kattığı yeni araçları ilçe meydanında düzenlediği törenle tanıttı.

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  • 16.06.2023 13:31
  • Güncelleme: 16.06.2023 13:39
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Yahyalı Belediyesi Yeni Araçlarını Törenle Tanıttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi araç filosuna 6.5 milyon TL bedelle kattığı yeni araçları ilçe meydanında düzenlediği törenle tanıttı.

Düzenlenen törene Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat, İlçe Jandarma Komutanı Musa Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, ilçe protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Esat Öztürk; “41 mahalle 35 bin 481 nüfusa hizmet eden belediyemizin 57 adet araç ve iş makinası bulunmaktadır. Bugün belediye hizmetine sunduğumuz yeni araçların toplam tutarı 6 milyon 550 bin TL’dir. İlçemize hayırlı olsun. Aşkla çalışan yorulmazmış. Tevazu, samimiyet ve gayretle belediyeciliğin bir gönül işi, bir aşk işi, bir vefa işi olduğunu her zaman söyledik ve söylüyoruz. Elhamdülillah ibadet aşkıyla çalıştık çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Her şeyin en güzeline layık ilçemizin güzel insanlarına hizmette sınır tanımayan aşk ve heyecanla çalıştık ve çalışacağız. Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle ’tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur’ inancı ile gece gündüz demeden çalıştık çalışacağız. 9 yılda yeryüzü cenneti ilçemizde çok güzel hizmetlere imzalar attık atmaya devam edeceğiz. İlçemize vizyon katan Yahyalı Meydan Projesi ile ilçeler içerisinde en güzel meydana sahip olduk. Kadın ve Gençlik Merkezi, Gözbaşı Mesire Alanı, Kapalı Semt Pazarını halkımızın hizmetine sunduk. Doğalgazın ilçemize gelmesi ile konforlu yakıta kavuştuk. Yeni Devlet Hastanemizin yapımı, Derebağ Şelalesi mesire alanı, nakliyecilerimiz için tır garajı, Mahalle Konakları, genç yavrularımız için futbol halı sahaları yaparak insanlarımızın gönlüne dokunduk. Hizmetkârı olmaktan gurur duyduğum ilçemize yapılan hizmetlerden aldığımız haz bizim için dünyalara bedel mutluluk vesilesidir. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir anlayışı ile şükürlerin yetmediği yüce rabbimize sonsuz şükrediyorum. Hizmete aldığımız araçlarımıza, makinalarımıza Allah kaza bela vermesin" diye konuştu.

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İHA

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