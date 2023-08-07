Yahyalı bir ay sonra asfalt üretim tesisine kavuşuyor

Yahyalı Belediyesi ilçede kuracağını duyurduğu Asfalt Üretim Tesisi için çalışmalara başladı.

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  • 07.08.2023 13:01
  • Güncelleme: 07.08.2023 13:52
Yahyalı bir ay sonra asfalt üretim tesisine kavuşuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi; ilçede kuracağını duyurduğu Asfalt Üretim Tesisi için çalışmalara başladı.

İlçenin Çiğilli Mahallesi Seki Dağı mevkiine kurulacak tesis için başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “İlçemiz çok önem arz eden bir tesisi ilçemize kazandıracağımız için mutluyuz. Asfalt Üretim tesisin kurulumu için arazi düzenleme çalışmalarına başladık. Saatte 160 ton üretim kapasiteli tesisimiz ilçemize hayırlı olsun” dedi. Başkan Öztürk doğalgaz çalışmalarından dolayı ilçe yollarında sıkıntılar olduğunu belirterek; “Hemşehrilerime sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 1 ay sonra kendi asfaltımızı üreterek yollarımızı düzenleyeceğiz. Biz kazanmasını ve nereye harcama yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Soğuk hava deposunun satışından elde ettiğimiz gelir ile enerji firmalarından gelen gelirlerle buraya güzel bir eser bırakacağız. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Yahyalı’yı yol konforuna doyuracağız. Personellerime yürekten teşekkür ediyorum. Biz bu ilçeye sevdalıyız, bu ilçeye hizmet etmeyi seviyoruz. Nasıl sanatçılar güzel eserler bıraktıkça zevk alıyorsa bizde bu ilçeye eserler bıraktıkça zevk alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk geriye dönüp baktıklarında 9 yıllık süre zarfından bir hayli yol aldıklarını belirterek; “Bu ilçede 9 yıl içinde çok yol kat ettik. İlçemiz nereden nereye geldi. Bu ilçeye ekibimiz ile önemli çalışmalar yaptık. Bugün Dönbere yolunda asfaltlama çalışmaları başladı. Çamlıca Mahallemize hayırlı olsun. Ayrıca önümüzdeki hafta ilçe merkezinde 4 bin ton asfaltı toprakla buluşturacağız. Asfalt Tesisini kuracağımız bu bölgeye yeni sanayi sitemizi de taşımak istiyoruz. Gururumuz olan Vekilimiz Sayın Bayar Özsoy ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan randevu alarak görüşeceğiz. Mevcut sanayi bölgesini konut alanı olarak belirledik. Yaklaşık 1000 konutu o bölgeye inşa ederek ilçedeki konut sıkıntısını gidereceğiz. Bu ilçe makası giderek kapatıyor. Şehirleşme yolunda dev adımlar atıyor” diye konuştu.

İHA

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