Yahyalı Çağlayan Mahallesi'nde Doğalgazın Ardından Sıcak Asfalt Konforu

Ekiplerle birlikte saha incelemesinde bulunan Başkan Öztürk, teknik ekipten detaylı bilgi alırken, mahalle sakinleriyle de görüşerek taleplerini dinledi. Başkan Öztürk burada yaptığı açıklamada, doğalgaz altyapısından sonra mahalle yollarının da modern hale getirileceğini belirtti.

“DOĞALGAZIN ARDINDAN ÜST YAPIYI HEMEN YENİLİYORUZ”

Başkan Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çağlayan Mahallemizde geçtiğimiz aylarda doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Doğal olarak bu süreçte yollar tahrip oldu. Biz de belediye olarak alt yapı sonrası mahallemizi bekletmeden harekete geçtik. Bugün itibarıyla 2 kilometrelik sıcak asfalt serimine başladık. Mahallemiz tozdan, çamurdan kurtaracağız. Konforlu, sağlam ve uzun ömürlü yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanımızın ilçemize ve mahallelerimize gösterdiği ilgi, destek ve samimi yaklaşım bizleri son derece memnun etmektedir. Her zaman sahada, her zaman vatandaşın yanında olan Sayın Başkanımıza gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu hizmetlerin asıl sahibi halkımızdır. Hayırlı olsun.”

MUHTAR’DAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Hasan Güzel, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

“Doğalgazdan sonra yollarımız gerçekten kötü durumdaydı. Sağ olsun Başkanımız bu durumu yerinde görüp ekiplere hemen talimat verdi. Kısa sürede sıcak asfalt çalışması başladı. Mahallem adına teşekkür ediyorum. Hem alt yapımız hem üst yapımız yenilenmiş oldu.”

VATANDAŞLARDAN OLUMLU TEPKİLER

Asfalt seriminin tamamlandığı alanlarda yaşayan mahalle sakinleri de yapılan hizmetten memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, hem doğalgazın gelmiş olmasından hem de ardından hızla yapılan yol yenileme çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

HİZMETLER DEVAM EDECEK

Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm mahallelerde altyapı çalışmalarına bağlı olarak yol iyileştirme, asfalt serimi ve bakım çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Başkan Öztürk, hizmet anlayışlarının “önce insan” temelli olduğunu vurgulayarak, “Her mahallemizi aynı hassasiyetle ele alıyor, planlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çağlayan Mahallemize bir sözümüz vardı, yerine getirdik. Şimdi sıradaki mahalleler için hazırız” dedi.