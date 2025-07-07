Yahyalı'da 10. Geleneksel Avcı Bayramı Coşkusu

Yahyalı, bu yıl 10. kez düzenlenen Geleneksel Avcı Bayramı ile dolup taştı. Ülkemizin dört bir yanından gelen profesyonel ve amatör tüfek atıcıları, yeşilin ve mavinin buluştuğu bu güzel ilçede bir araya geldi.

Yahyalı'da 10. Geleneksel Avcı Bayramı Coşkusu

Ata sporu atıcılığa olan yoğun ilgi, etkinliğin coşkusunu artırırken, bu geleneğin 10. kez kutlanıyor olması da katılımcılara ayrı bir gurur verdi.

Etkinliğe Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve Belediye Meclis üyeleri ile AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Hemşehrileriyle bir araya gelen katılımcılar, unutulmaz bir gün geçirdi.

Başkan Esat Öztürk, başarılı organizasyonda emeği geçen Burak Çiftçi ve mesai arkadaşlarına teşekkürlerini ileterek, seneye yeniden buluşma dileğinde bulundu. 

Haber Merkezi

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