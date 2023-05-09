Yahyalı'da 100 genç istihdama kazandırılacak

Yahyalı Belediyesi hazırladığı NEETPRO AB Projesi ile 100 genci mesleki eğitim vererek istihdam etmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının proje otoritesi olduğu İKG Operasyonel program çerçevesinde NEETPRO Genç İstihdamının Arttırılmasına yönelik çağrıya başvuran Yahyalı Belediyesi, “Yahyalı’da Gençler Mesleki Eğitim ile İstihdama Yönlendiriliyor” isimli projesi hibe almaya hak kazandı. Proje hibesi 08.05.2023 tarihinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığında imzalandı.

Proje hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “ Bu tür projelere daha önce de yaptık. Biz gençlerimizin istihdamını çok önemsiyoruz. Bu projemizde de ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arası gençlere mesleki eğitim verilerek istihdam edilebilirliği arttırmayı amaçlıyoruz. Dünyada ve ülkemizde en büyük sorunların başında gelen istihdam, ilçemizde de yapısal işsizlik sorunu ile baş göstermektedir. Bir yandan işçi arayan işletmeler kalifiye eleman bulamazken iş arayan işsizler ise vasıfsız olmalarından dolayı işsizler ordusunu oluşturmaktadır. İlçemizde de yapısal işsizlik ile mücadele etmek adına Yahyalı Belediyesi olarak bu projeyi ilçemize kazandırdık. Ne eğitimde ne istihdamda olan 100 gencimize güzellik merkezi (cilt bakımı, temel makyaj, epilasyon, depilasyon), butik çikolata pasta, müşteri temsilciliği ve yönetici asistanlığı ile imalat montaj elemanlığı konularında eğitim verilerek piyasada ihtiyaç duyulan vasıflı eleman yetiştirilerek 15-29 yaş arası gençlerin istihdamı sağlanacaktır. Projede %60 oranından pozitif kadın ayrımcılığı yapılacaktır. Projeyi hazırlayan Yusuf Parlak personelimize buradan teşekkür ediyorum. Proje sahibi olan Yahyalı Belediyesi, Kayseri Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve Yahyalı Ticaret Odası projede eş başvuru sahibidirler. Eğitimlere katılan NEET’lere kurs sonunda sertifika verilecektir. Proje 286 bin 385 Euro’ dur. Proje bütçesinin %10’u Yahyalı Belediyesince eş finansman olarak karşılanacaktır” diye konuştu.