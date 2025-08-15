Yahyalı'da 12 Genç Kız Hafızlık Tacını Giydi: Dualarla Taçlanan Bir Gurur Günü

Bu anlamlı başarı, düzenlenen görkemli bir merasimle taçlandırıldı.

Programa; Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle salon manevi bir huzura büründü. Hafız öğrenciler, seslendirdikleri ilahilerle dinleyenleri duygulandırdı; Filistin halkı için edilen dualar ise salonda yankılandı.

Başkan Esat Öztürk, yaptığı konuşmada hafızlık müessesesinin toplumun manevi dokusundaki yerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, gönüllere ışık saçan bir tabloya şahitlik ediyoruz. Hafız yavrularımız, bu milletin manevi bekçileri olacak. Onları yetiştiren hocalarımıza ve destek veren ailelerine minnettarız. Hafızlık, sadece ezber değil; Kur’an’ı hayatımıza rehber kılmaktır.”

İlçe Müftüsü Çelebi Gün ise hafızlığın dünya ve ahiret için büyük bir kazanç olduğunu belirterek genç hafızları tebrik etti.

Program, belgelerin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Yahyalı’da hafızlık yolculuğunu tamamlayan bu 12 genç, artık Kur’an’ın nuruyla çevresini aydınlatacak birer manevi rehber olarak yeni bir yola adım attı.