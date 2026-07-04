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Yahyalı'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 12 yıl 55 ay 65 gün hapis cezası bulunan R.M.C. (30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yahyalı'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde; hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 12 yıl 55 ay 65 gün hapis cezası bulunan R.M.C. (30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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