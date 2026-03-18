Yahyalı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yahyalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda gerçekleştirilen törene, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, ilçe protokolü, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Kaymakam İbrahim Gültekin ve beraberindeki heyet, şehitlerin önce kabirlerini sonra baba evlerini ziyaret ederek, aileleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde şehitler rahmet ve minnetle anılırken, ailelere başsağlığı dilekleri iletildi.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!