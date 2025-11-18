Yahyalı'da 2 milyon TL'lik meyve bahçesi projesine yüzde 50 hibe desteği

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında destek alan kapama elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav KKYDP kapsamında toplam proje tutarı 2 milyon 31 bin TL olan Meyve bahçelerinde don ve dolu önleme ile gölgelemeye yönelik sistemler için yüzde 50 hibe desteği alan çiftçilere ait kapama elma bahçesini ziyaret etti.