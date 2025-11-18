  • Haberler
  • Gündem
  • Yahyalı'da 2 milyon TL'lik meyve bahçesi projesine yüzde 50 hibe desteği

Yahyalı'da 2 milyon TL'lik meyve bahçesi projesine yüzde 50 hibe desteği

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında destek alan kapama elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Toplam proje bedeli 2 milyon 31 bin TL olan, 'don ve dolu önleme ile gölgeleme sistemleri' yatırımı için çiftçiye yüzde 50 hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Yahyalı'da 2 milyon TL'lik meyve bahçesi projesine yüzde 50 hibe desteği

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında destek alan kapama elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav KKYDP kapsamında toplam proje tutarı 2 milyon 31 bin TL olan Meyve bahçelerinde don ve dolu önleme ile gölgelemeye yönelik sistemler için yüzde 50 hibe desteği alan çiftçilere ait kapama elma bahçesini ziyaret etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz”
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eski yapılar yıkılıyor, depreme dayanıklı yeni konutlar yapılıyor'
Başkan Çolakbayrakdar: “Eski yapılar yıkılıyor, depreme dayanıklı yeni konutlar yapılıyor”
Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya geldi
Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi’nde esnaflarla bir araya geldi
Başsavcı Korkmaz'dan Aydınlar Ocağı'na Ziyaret
Başsavcı Korkmaz’dan Aydınlar Ocağı’na Ziyaret
Kar Tanesi Gelinlik'te Ara Tatil Yoğunluğu
Kar Tanesi Gelinlik'te Ara Tatil Yoğunluğu
Bilim TIR'ı İncesu'da: Öğrenciler için bilim dolu bir gün
Bilim TIR’ı İncesu’da: Öğrenciler için bilim dolu bir gün
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!