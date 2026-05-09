Yahyalı'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin Temeli Atıldı

Yahyalı ilçesine bağlı Çiğili Mahallesi’nde inşa edilecek 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi’nin temel atma programına AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Develi İlçe Müftüsü Mehmet Yürek, Yahyalı Müftü Vekili Yasin Ekim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Durmuş Ayvaz dua etti. Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle birlikte merkezin temeli atıldı. Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, merkezin hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise, 4-6 yaş döneminin çocukların kişilik ve karakter gelişiminde kritik bir süreç olduğuna dikkat çekerek, erken yaşta verilen manevi ve ahlaki eğitimin önemine vurgu yaptı. Yapılacak Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi’nin ilçenin eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını belirten Ayvaz, projeye destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Ayvaz ayrıca, projeye katkı sağlayan hayırsever Hacı Ali Bayansar’ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirterek kendisine acil şifalar diledi.

