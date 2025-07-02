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Yahyalı'da 600 Bin Yavru Sazan Balığı Ağcaşar Barajıyla Buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'İç Suların Balıklandırılması' projesi kapsamında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 600 bin adet yavru sazan balığı Yahyalı'daki Ağcaşar Barajı'na bırakıldı. Gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasıyla birlikte, balık popülasyonunun korunması, sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması ve bölgedeki ekosistemin desteklenmesi hedefleniyor.

Yahyalı'da 600 Bin Yavru Sazan Balığı Ağcaşar Barajıyla Buluştu

Ağcaşar Barajı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Böyle bir güzelliğe imza atmanın heyecanını yaşıyorum. Kayseri İl Tarım Müdürümüze teşekkür ediyorum. 600 bin adet yavru sazan balığını Ağcaşar Barajı’mıza bırakacağız. Ancak bu balıkları hoyratça kullanmamalıyız. Zaman zaman yaşadığımız kuraklıklar hem tarımı hem de balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu noktada önemli bir gelişmeyi de paylaşmak istiyorum: Bölgenin kapalı sisteme geçmesiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini avantaja çevirmek adına önemli bir adım attık. Bu desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy’a teşekkür ediyorum. Ağcaşar Barajı bizim göz bebeğimiz; bu alanı villa parselleriyle iskâna açacağız ve TOKİ aracılığıyla 'İlk Evim İlk Arsam' projesi kapsamında yaklaşık 160 arsayı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu güzelliğe katkı sunan Tarım İl Müdürümüz ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.”

Programda konuşan Kayseri İl Tarım Müdürü Bülent Saklav ise, balıklandırma çalışmalarının kapsamına dair bilgi verdi. Saklav konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl Yahyalı’da 600 bin adet yavru sazan balığını Ağcaşar Barajı’na bırakacağız. Bakanlığımızın 'İç Suların Balıklandırılması' projesi kapsamında, il genelinde bu yıl 6 baraj, göl ve gölete yaklaşık 1 milyon adet yavru balık bırakmayı planlıyoruz. Kayseri, balıkçılık anlamında çok iyi bir konumda. Türk somonu üretiminde önemli bir merkez haline geldik ve dünya pazarlarına ihracat yapıyoruz. Bugün bırakılan bu yavruların büyüyerek sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesileyle hassasiyetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Yahyalı’daki bu örnek uygulama, hem doğal yaşamın korunması hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunması açısından büyük önem taşıyor.

Haber Merkezi

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