Yahyalı'da 65 kişilik doğa yürüyüşü

Yahyalı Dağcılık ve Spor Kulübü tarafından Zebil Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe ilçe dışından gelen doğaseverlerle birlikte toplam 65 kişi katıldı.

Yahyalı Dağcılık ve Spor Kulübü tarafından Zebil Şelalesi’ne gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne 65 kişi katıldı. Yaklaşık 5 saat süren etkinlikte katılımcılar, 1200 rakımlı bölgede 8 kilometrelik engebeli parkurda yürüdü. Doğaseverler, hem spor yapma imkanı buldu hem de bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı yakaladı. Doğaseverler gezi sırasında eğlenceli anlar yaşadı. Yürüyüş sonunda grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kulüp Başkanı İlhan Bayer, bu tür etkinliklerle doğa sporlarını yaygınlaştırmayı ve üyeler arasındaki dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini belirterek, Yahyalı’nın doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.
(RHA)

Haber Merkezi

