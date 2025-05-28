Yahyalı'da 72 Milyon TL'lik Yatırım: Turizm ve Ulaşımda Büyük Gelişme

Yol çalışmaları, doğalgaz ve içme suyu altyapısının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan deformasyonları gidermek amacıyla başlatıldı. Yolun alt temel tabakası yapımı, genişletme çalışmaları ve drenaj yapıları tamamlanarak sıcak asfalt kaplama aşamasına geçildi.

Yatırımın, yerel halkın günlük yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra, Kayseri'nin doğal turizm noktalarından biri olan Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı da kolaylaştıracağı belirtiliyor. Çalışmaların Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü, yolun modernizasyonu ve altyapısının güçlendirilmesi ile birlikte bölgeye gelen turistler için daha güvenli ve konforlu hale getirileceği ifade ediliyor.

Yahyalı ilçesinin sakinleri, yapılan bu önemli hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinlerinden Ahmet Alas, "Bu hizmetten çok memnunuz, Allah razı olsun," derken, 88 yaşındaki Mehmet Alas da, "Yapılan hizmetten çok memnunuz. Herkese teşekkür ederim," şeklinde duygularını paylaştı.