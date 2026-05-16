Yahyalı'da 75 Yaşındaki Kadın Sobadan Sızan Gazdan Öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Aydın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti.
Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Fatma Aydın uzun süre İstanbul’da yaşayan oğlunun yanında kaldıktan sonra Kurban Bayramı dolayısıyla memleketine geldi. Havanın soğuk olması nedeniyle evindeki sobayı yakan yaşlı kadın, uzun süredir kullanılmayan sobadan sızan dumandan zehirlendi. Bugün öğle saatlerine kadar yaşlı kadından haber alamayan yakınları, eve gittiğinde Fatma Aydın’ı yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Aydın’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın’ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Derebağ Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.