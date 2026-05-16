  • Haberler
  • Gündem
  • Yahyalı'da 75 Yaşındaki Kadın Sobadan Sızan Gazdan Öldü

Yahyalı'da 75 Yaşındaki Kadın Sobadan Sızan Gazdan Öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Aydın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti.

Yahyalı'da 75 Yaşındaki Kadın Sobadan Sızan Gazdan Öldü

Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Fatma Aydın uzun süre İstanbul’da yaşayan oğlunun yanında kaldıktan sonra Kurban Bayramı dolayısıyla memleketine geldi. Havanın soğuk olması nedeniyle evindeki sobayı yakan yaşlı kadın, uzun süredir kullanılmayan sobadan sızan dumandan zehirlendi. Bugün öğle saatlerine kadar yaşlı kadından  haber alamayan yakınları, eve gittiğinde Fatma Aydın’ı yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Aydın’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın’ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Derebağ Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

LÖSEV'den uçurtma şenliği: Gökyüzü lösemili çocuklar için renklendi
LÖSEV’den uçurtma şenliği: Gökyüzü lösemili çocuklar için renklendi
SUKAYPARK yaz sezonuna kapılarını açtı
SUKAYPARK yaz sezonuna kapılarını açtı
Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
KAR Gurme Talas'ta hizmete açıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
KAR Gurme Talas’ta hizmete açıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kıbrıs Gazisi Halim Şahbaz hayatını kaybetti
Kıbrıs Gazisi Halim Şahbaz hayatını kaybetti
Sanat Melikgazi'de hat sanatı söyleşisi
Sanat Melikgazi’de hat sanatı söyleşisi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!