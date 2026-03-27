Yahyalı'da Ailem Derneği hizmete açıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aile birliğini korumak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan Yahyalı Ailem Derneği'nin dernek binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Yahyalı Ailem Derneği’nin açılışına, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Yahyalı Ailem Derneği Başkanı Sadık Sarıkaya, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Boşanma sürecindeki çiftlere destek olmayı hedefleyen dernek; Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Adliyesi, psikologlar, avukatlar ve akil insanlarla iş birliği içerisinde ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek, sorunların çözümü ve evliliklerin devamı noktasında önemli çalışmalar yürütecek. Belediye Başkanımız Esat Öztürk, aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlayacak hizmetin ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.