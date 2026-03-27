Yahyalı'da Ailem Derneği hizmete açıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aile birliğini korumak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan Yahyalı Ailem Derneği'nin dernek binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yahyalı Ailem Derneği’nin açılışına, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Yahyalı Ailem Derneği Başkanı Sadık Sarıkaya, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Boşanma sürecindeki çiftlere destek olmayı hedefleyen dernek; Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Adliyesi, psikologlar, avukatlar ve akil insanlarla iş birliği içerisinde ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek, sorunların çözümü ve evliliklerin devamı noktasında önemli çalışmalar yürütecek. Belediye Başkanımız Esat Öztürk, aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlayacak hizmetin ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyükşehir'den Oruçreis'e 3,25 milyar TL'lik kentsel dönüşüm yatırımı
Büyükşehir’den Oruçreis’e 3,25 milyar TL’lik kentsel dönüşüm yatırımı
'Örenşehir Mozaikli Yapı 'Ören Yeri' olarak ilan edildi'
“Örenşehir Mozaikli Yapı ‘Ören Yeri’ olarak ilan edildi”
'Tarım ve hayvancılığa gençler girebilir ama devamının sağlanması devletimizin elinde'
“Tarım ve hayvancılığa gençler girebilir ama devamının sağlanması devletimizin elinde”
'Çeyrek altındaki alış ve satış arasındaki makas açıldı'
'Çeyrek altındaki alış ve satış arasındaki makas açıldı'
Kayserispor'a Jeanvier nedeniyle gelen transfer yasağının kalıcı olmadığı açıklandı
Kayserispor’a Jeanvier nedeniyle gelen transfer yasağının kalıcı olmadığı açıklandı
Kayseri'nin ilk medresesinde kazı tamamlandı, restorasyon süreci başlıyor
Kayseri’nin ilk medresesinde kazı tamamlandı, restorasyon süreci başlıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!