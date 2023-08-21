Yahyalı'da Asfalt Üretim Tesisi temeli atılıyor

Yahyalı Belediyesi'nin yeni Asfalt Üretim Tesisinin temeli bugün atılacak.

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  • 21.08.2023 10:56
  • Güncelleme: 21.08.2023 10:56
Yahyalı'da Asfalt Üretim Tesisi temeli atılıyor

Yahyalı Belediyesi’nin projeleri kapsamındaki Asfalt Üretim Tesisi’nin temeli 21 Ağustos (bugün) saat 17.30’da atılacak. Temel atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da katılım sağlayacak.

Daha önceki konuşmalarında da “Artık asfaltımızı kendimiz üretmeye başlayacağız” diye konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tesisin saatte 160 ton asfalt üretme kapasitesinin olduğunu ve 15-20 gün içerisinde de faaliyete geçeceğini bildirdi.

1ha

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