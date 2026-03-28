Yahyalı'da Ata Tohumları İçin Anlamlı Destek

Ziyarette öğrenciler, “Ata tohumu ek, çünkü dünya tek” sloganıyla hazırladıkları sunumu paylaştı. Sunumda ata tohumlarının doğal yapısı, sürdürülebilir tarım açısından önemi ve ürün çeşitliliğine katkısı anlatıldı.

Başkan Esat Öztürk, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yahyalı Belediyesi’nin akademik kurumlarla iş birliği içinde Fidanlık AR-GE Merkezi’ni hayata geçirdiğini, 675 dönümlük arazide ata tohumlarının çoğaltılması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Öztürk, “Ata tohumlarımıza sahip çıkalım. İsrail menşeili tohumları boykot etmenin en güzel yolu kendi tohumlarımızı korumaktır” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Suat Aydın, dört aydır süren proje kapsamında sürdürülebilirlik için yoğun emek verdiklerini ve vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti. Öğretmen Esra İnan ise ata tohumlarının kültürel miras olduğunu, besin değerinin yüksek olduğunu ve tekrar ekildiğinde verim alınabildiğini vurguladı. Projenin çiftçilerin ekonomik yükünü azaltmayı ve GDO’lu ürünlerden uzak durmayı hedeflediğini söyledi.

Yetkililer, vatandaşların ellerindeki ata tohumlarını koruyarak ilgili kurumlara ulaştırmalarının önemine dikkat çekti. Öğrencilerin hazırladığı afiş ve broşürlerle desteklenen proje, hem farkındalık oluşturmayı hem de ata tohumlarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Bu girişim, Yahyalı’da hem tarımsal sürdürülebilirlik hem de kültürel mirasın korunması açısından örnek bir adım olarak değerlendiriliyor.