Yahyalı'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Yahyalı Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Cumhuriyet Savcısı Yasemin Tulumcu ve ilgili kurumların amirleri katıldı. Toplantıda toplum sağlığını ve özellikle genç nesilleri tehdit eden bağımlılık türleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, farkındalık faaliyetlerinin artırılması ve önleyici tedbirlerin daha etkin hale getirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda; madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, tütün ve alkol kullanımına karşı sürdürülen mevcut çalışmalar gözden geçirilirken, ilçede bu alanda yapılabilecek yeni projeler ve eğitim faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik ve sağlık boyutuyla değil; eğitim, aile, sosyal çevre ve toplumsal bilinçle birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik kararlı adımların önemine vurgu yapıldı.

Yahyalı’da daha sağlıklı, bilinçli ve güvenli bir toplum inşa etmek adına kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığı ifade edilirken, bağımlılıkla mücadelenin ortak sorumluluk anlayışıyla sürdürüleceği belirtildi.

