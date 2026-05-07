Yahyalı'da Baharla Birlikte Doğa Canlandı

Kış mevsiminin soğuk ve sessiz günlerinin geride kalmasıyla birlikte Yahyalı’da doğa yeşilin her tonuna büründü. İlçe genelinde ağaçların bir kısmı çiçek açarken, bir kısmı ise çiçeklenme dönemini tamamlayarak meyve vermeye başladı. Toprağın ısınmasıyla birlikte uzun süredir kış uykusunda olan canlılar da yeniden ortaya çıktı. Dağlarda, ovalarda ve kırlarda hareketlilik artarken, kemirgenler familyasından gelengiler yeşillikler arasında boy gösterdi. Baharın habercisi olarak bilinen rengarenk kelebekler de doğada uçuşarak ortaya görsel şölen oluşturdu. Baharın gelişiyle birlikte Yahyalı’da doğal yaşamın yeniden hareketlenmesi dikkat çekti.