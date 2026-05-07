Yahyalı'da Baharla Birlikte Doğa Canlandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlanırken, gelengiler ve rengarenk kelebekler kırlarda görülmeye başladı.

Yahyalı'da Baharla Birlikte Doğa Canlandı

Kış mevsiminin soğuk ve sessiz günlerinin geride kalmasıyla birlikte Yahyalı’da doğa yeşilin her tonuna büründü. İlçe genelinde ağaçların bir kısmı çiçek açarken, bir kısmı ise çiçeklenme dönemini tamamlayarak meyve vermeye başladı. Toprağın ısınmasıyla birlikte uzun süredir kış uykusunda olan canlılar da yeniden ortaya çıktı. Dağlarda, ovalarda ve kırlarda hareketlilik artarken, kemirgenler familyasından gelengiler yeşillikler arasında boy gösterdi. Baharın habercisi olarak bilinen rengarenk kelebekler de doğada uçuşarak ortaya görsel şölen oluşturdu. Baharın gelişiyle birlikte Yahyalı’da doğal yaşamın yeniden hareketlenmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar, Gençlerle 'Kocaburger' sohbetinde buluştu
Başkan Çolakbayrakdar, Gençlerle 'Kocaburger' sohbetinde buluştu
Grup Şantiye, Talas Çiçek Şenliği'nde Sahne Aldı
Grup Şantiye, Talas Çiçek Şenliği'nde Sahne Aldı
ERÜ'de 'ERÜSMUS 2026 Kültürler Buluşması' Düzenlendi
ERÜ’de “ERÜSMUS 2026 Kültürler Buluşması” Düzenlendi
Tomarza'da Çocuk Oyunları Final Müsabakaları Tamamlandı
Tomarza’da Çocuk Oyunları Final Müsabakaları Tamamlandı
Başkan Büyükkılıç, 'Kurallara uyacağız, sevincimizi hüzne dönüştürmeyeceğiz'
Başkan Büyükkılıç, “Kurallara uyacağız, sevincimizi hüzne dönüştürmeyeceğiz”
Vali Çiçek, 'Ölümlü trafik kazalarında yüzde 60'lık bir düşüş var'
Vali Çiçek, "Ölümlü trafik kazalarında yüzde 60’lık bir düşüş var"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!